Examenul de Rezidențiat 2019 a fost amanat

Cunoascuta realizatoare TV a postului Realitatea are o noua postare interesanta pe Facebook referitoare la joacurile politice de ultima ora. Redam in continuare textul Denisei Rifai:

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca in cazul in care opozitia va prelua Guvernul si vor castiga prezidentialele vor urma zile negre pentru majoritatea romanilor. El ii avertizeaza cu celebra replica din serialul "Game of Thrones" - "Winter is coming!".