Examenul de rezidențiat. Peste 8.800 de absolvenți de medicina și farmacie se bat pe 4.700 de locuri

Peste 8.800 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie susţin, duminică, examenul de rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Examenul se desfășoară în șase centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș. Au depus dosarele pentru participare la concurs un număr de 8.876 de absolvenţi ai universităţilor de The post Examenul de rezidențiat. Peste 8.800 de absolvenți de medicină și farmacie se bat pe 4.700 de locuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.