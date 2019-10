Examenul de rezidentiat a fost amanat pentru ca Educatia nu are inca un ministru

Scandalul politic dintre preşedinte şi premier afectează examenul de rezidenţial. Şi asta pentru că, în lipsa unui ministru nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare organizării examenului. Ministrul Sănătăţii îl arată cu degetul pe Klaus Iohannis şi spune că pune în pericol viitorul unei generaţii întregi de medici. Examenul de rezidenţiat care The post Examenul de rezidenţiat a fost amânat pentru că Educaţia nu are încă un ministru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.