Examenul de rezidentiat a fost amanat: Studentii de la Medicina cer Guvernului sa gaseasca o solutie clara pana la motiunea de cenzura

Studentii de la Medicina si-au exprimat, vineri, nemultumirea cu privire la amanarea examenului de rezidentiat din acest an si subliniaza ca in aceasta situatie sunt peste 8.000 de tineri de la specializari precum medicina, farmacie si medicina dentara, solicitand o solutie clara si finala in perioada imediat urmatoare, pana la votul cu privire la motiunea de cenzura.