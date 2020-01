Examenul lui Predoiu si Iohannis

Numirea noilor procurori sefi a intrat in linie dreapta odata cu interviurile la care se prezinta de maine pana pe 17 ianuarie candidatii. Si e un lucru bun. Sau ar trebui sa fie. Pentru un sistem judiciar lovit din toate partile si in toate felurile in ultimii ani, faptul ca toate cele trei mari structuri de parchet erau conduse de intermari, toti extrem de controversati pe deasupra, reprezenta un fel de bomboana pe coliva.