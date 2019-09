Exasperat de 'chibiți', Theodor Paleologu roaga PMP: Fiți 'die hard'!

Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, a declarat sâmbătă, la Costinești, că partidul are nevoie de militanți „die hard” ca să câștige alegerile, aceasta fiind și rețeta folosită de Sf.Pavel, „cel mai genial antreprenor din istorie”, pentru popularizarea creștinismului. El a zis că este asaltat de „chibiți”.

Paleologu le-a povestit tinerilor din PMP, la școala de vară, că este asaltat în campanie de „chibiți” care îl sună să îi dea o strategie pentru alegeri, dar când îi întreabă dacă pot pune în aplicare ce propun, nu mai răspund la telefon. „Cand esti candidat, atragi ca lumanarea tantarii”, a zis Paleologu.

Candidatul PMP a mentionat ca in campanie, pe lângă „chibiți” sunt „participanții” care își fac treaba dar cam atât.

În vârful piramidei sunt militanții „die hard”, a zis Paleologu.

„Mai sunt cei 'die hard', care merg cu tine pana in panzele albe, mor cu tine de gat. Cauzele cu cei mai multi 'die hard' au cele mai mari sanse. În trei secole, grupul ala mic de prapaditi (adeptii initiali ai crestinismului, n.red.) a ajuns ce-a ajuns. Sf.Pavel a fost cel mai genial antreprenor din istorie. Pavel a identificat in acest grup de crestini un start-up care avea un potential extraordinar si intre timp a devenit cea mai tare corporatie globala. Dar cum a castigat crestinismul in primele secole? Ca avea multi die hard. Daca sunteti implicati, atunci victoria va veni. Ma duc la TV, ma duc peste tot, fac tot ce este omeneste posibil sa castig. Ma lupt sa castig, nu sa fac figuratie. Daca sunteti 'die hard', atunci sigur vom castiga. Sansa noastra sunt Iohannis, Barna, Dancila. Avem un bulevard in fata noastra care ne duce direct la Cotroceni. Faceti va rog tot ce tine omeneste de dvs. Fiti, va rog, militanti ai cauzei si die hards, sa mergem pana in panzele albe”, a zis candidatul PMP la prezidentiale.