Excelenta in educatie, celebrata la Constanta. Olga Dutu, o viata dedicata meseriei de profesor, scriitor si inspector

Primăria Municipiului Constanța și echipa Euroscola a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța organizează miercuri, 2 octombrie 2019, de la ora 10:00, la sala „Remus Opreanu”, un eveniment care celebrează excelența în educație.Sub genericul „Educația schimbă vieți”, este omagiată activitatea profesorului doctor Olga Duțu. A fost profesor de Limba și literatura română și director al Liceului Pedagogic din Constanța, inspector școlar general, scriitor, care prin întreaga sa carieră a contribuit la bunăstarea comunității.Acțiunea se înscrie în campania „Flying to the future through education” care are loc în cadrul concursului național pentru licee Euroscola 2019-2020, ediția a XII a, la care participă 24 de elevi și 2 profesori coordonatori de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța. Concursul este lansat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Pornind de la o poveste de succes despre educație și formare profesională, campania invită elevii și membrii comunității să conștientizeze rolul esențial pe care educația îl are pentru oricare tânăr.„Don`t limit your challenges! Use education to challenge your limits!” este mesajul pe care membrii echipei vor să îl transmită. Scopul proiectului este să creeze experiențe educaționale autentice care să le asigure tinerilor un parcurs profesional de succes.Euroscola reunește în fiecare an elevi liceeni din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Programul Educație și formare 2020 (ET 2020) reprezintă cadrul European de cooperare în domeniul educației și formării. De pe băncile Parlamentului European, elevii au șansa de a trăi experiența procesului decizional al Uniunii Europene.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanţa