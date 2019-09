Excesul de grasime reprezinta o cauza majora de suprasolicitare a inimii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alaturi de aspectul inestetic major pe care il induce excesul de grasime localizat la nivelul abdomenului, acesta determina de multe ori si modificari grave ale posturii, cu repercusiuni severe asupra integritatii functionale a coloanei vertebrale lombare. Excesul de grasime abdominala actioneaza ca o greutate purtata permanent de corpul nostru si sustinuta in mare parte de catre coloana vertebrala lombara, care in cele din urma va dezvolta deformari si degenerari. Pe langa afectarea coloanei vertebrale, excesul de grasime in general reprezinta o cauza majora de suprasolicitare a inimii, care trebuie sa „munceasca” anormal de mult, ducand in timp la tulburari functionale si ulterior morfologice ale cordului. In plus, ...