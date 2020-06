EXCLUDERI cu scandal in PNL

Chiar așa, Camelia Maria Bichis ? Adica ai hotărât să mă "exmatriculezi"? Pe care bază? Pe cine am jignit public ? Pe Ovidiu Burdusa de la Departamentul Românilor de pretutindeni pentru ca isi bate joc de niste copii sau pentru Pascariu de la Torino că se da drept "reprezentant" al românilor ? Pai ție ți se pare corect ca cei care vezi doamne ne reprezinta să se plimbe prin toata Europa și să nu dea niște amețite de premii la copii ?? Si nu mă lua cu legi și alte bla bla-uri ieftine, pentru că acel proiect a FOST APROBAT și banii luati, punct !

Despre asta din Torino ce vrei sa-ti zic ? Că a pus o poză cu niste mâncare într-un portbagaj și vai cate a făcut în timpul pandemiei? Ia sa-ti spuna domnul Doro Vasile Ungurean câtă mâncare a cărat la familiile in dificultate. Ca la mine ai văzut deja !

Adică cum ? Daca omul va spune in față ADEVARUL, il dati afara din partid ? Da chiar așa mulți membri aveti ?Sa inteleg ca vouă vă plac doar pupincuristii ? Că alta explicație nu am ! Sau va era frica că îmi depun candidatura in septembrie și am mai multe șanse decat oricare dintre candidați.

Vezi tu Camelia, aveam alte păreri despre tine, dar s-ar părea că politica asta te-a înnebunit de-a binelea. Si imi pare rau sa ti-o zic, dar ăștia DOAR profită de tine și de sponsorizările tale. Si dacă pentru asta am fost eliminată, stai linistită că pot candida la fel. Habar n-ai căte propuneri de la alte partide am. Si dacă până acum am zis NU, azi voi zice DA ! Si voi zice tocmai rivalilor voștri pesedisti. Ca să aveți un adversar puternic la alegeri.

Am sa va văd la alegeri. Pentru că știi destul de bine că am o oarecare "putere" asupra alegătorilor și cu siguranță NU veți avea voturile noastre. Puteti elimina pe toți din partid( fantomă), alegătorii sunt BAZA !

Scrie Liliana Solomon, pe pagina de facebook.