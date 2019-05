Exclusiv! A ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut de pe o casa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat domiciliat in Pascani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ 5 metri. Din primele informatii reie faptul ca barbatul se afla pe o casa. In urma investigatilor medicale, s-a constatat ca S. Adrian in varsta de 37 de ani prezinta o contuzie toraco-abdominala, fractura complexa calcaneu bilateral si TVM amielic. In aceste momente barbatul se internat la sectia de Ortopedie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat pascani spital inaltime ortopedie ...