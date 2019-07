EXCLUSIV! A fost prins autorul JAFULUI de la Tibana! Mascatii au intrat peste el in casa si l-au dus la audieri - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cum va informau reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, in aceasta dimineata in localitatea ieseana Tibana au avut loc mai multe perchezitii. In urma perchezitiilor realizate de catre oamenii legii, acestia au retinut un suspect in jaful din cadrul primariei comunei Tibana. Exclusiv! Descinderi la Iasi intr-un cunoscut dosar! Este vorba despre un jaf - FOTO, VIDEO Mascatii l-au saltat pe barbat si l-au dus la audieri. In urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe din locuinta. Cercetarile continua. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. oamenii legii : (sc ...