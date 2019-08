EXCLUSIV! A planuit doua asasinate chiar in zona Podu Ros! "Am vrut sa ma dau mare in fata prietenilor mei!"Parintii adolescentului teribilist, principalii vinovati pentru grozaviile baiatului!

Robert Signeanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Adolescentul a luat cutitul din casa si a iesit cu gandul sa faca niste grozavii pentru a ajunge celebru • "Recunosc ca i-am injunghiat pe amandoi. Am luat acel cutit cu mine pentru ca am vrut sa ma dau mare in fata prietenilor mei", a declarat adolescentul • A incercat sa omoare un tanar de 31 ani pe care il intalnise intamplator pe strada, in zona Podu Ros • In spatele restaurantului "Cotnari" a injunghiat o eleva de 15 ani, care ii era prietena, in acelasi anturaj • "Am simtit ceva umed sub haina, am ridicat-o si am vazut plaga din care curgea sange. Am strigat dupa el, s-a oprit pentru cateva secunde, am observat in mana lui lama unui cutit, dar a ...