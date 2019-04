EXCLUSIV. Accident cu o victima pe Drumul European E 85. O masina s-a rasturnat dupa ce a intrat intr-un cap de pod - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident cu o victima s-a petrecut in urma cu putin timp pe Drumul European E 85. Astfel, un barbat in varsta de 64 de ani, care conducea un autoturism Volkswagen Passat, dinspre Roman spre Tg. Frumos, la un moment dat a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. Mentionam ca in masina se mai afla un pasager, care din fericire nu a suferit nicio leziune. In urma accidentului, soferul s-a ales cu rani usoare iar la fata locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean care i-a acordat ingrijiri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...