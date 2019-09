Exclusiv! Accident cu victima la Iasi. Doua autoturisme au fost implicate - FOTO

accident Barnova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in comuna ieseana Barnova. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi (BZI) le detin, in accidentul rutier au fost implicate doua masini. Accidentul s-a soldat cu ranirea unei persoane. Momentan nu se cunosc motivele care au dus la producerea accidentului. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj al politiei. Accident cu victime in comuna Helegiu. Mai multe autoturisme au fost implicate - FOTO Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...