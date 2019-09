EXCLUSIV! Accident de munca la gara din Ciurea. Victima transportata de urgenta la spital - FOTO / UPDATE

Accident de munca gara Ciurea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Din informatiile obtinute de reporterii Cotidianului "Buna Ziua Iasi" se pare ca barbatul verifica furtunele de lagatura dintre vagoane in momentul in care unul dintre acestea s-a desprins si l-a lovit puternic in cap. Acesta a fost preluat la scurt timp de o echipa medicala si a fost transportat la spital. S-a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate conditiile in care s-a produs accidentul de munca. In aceasta seara, in gara din comuna Ciurea s-a produs un accident de munca. Din primele informatii se pare ca un victima a fost transportata de urgenta la sectia de Neurologie din Iasi. Revenim cu detalii DUREROS! Acest iesean trece prin chinuri insuportabile ...