Exclusiv! Accident grav la Iasi! Cinci persoane au ajuns la Spital

In cursul noptii trecute un accident rutier grav a avut loc in localitatea ieseana Mogosesti. In urma accidentului a rezultat ranirea a sase persoane, dintre care cinci au avut nevoie de transport la spital. In urma impactului, B. Gelu in varsta de 61 de ani a suferit o contuzie la coloana lombara, un traumatism cranio facial si un traumatism cranio cerebral minor. B. Evelina, un copil in varsta de 1 an si sapte luni a suferit un traumatism cranio cerebral minor, un hematom parietal drept si o contuzie la mana stanga. Victimele au fost transportate cu EPA Pascani, iar copilul a fost tranferat la Spitalul de Copii ''Sf. Maria'' din Iasi. Accident grav pe autostrada A1! S-a declarat d ...