EXCLUSIV! Accident GRAV la Iasi! Sunt mai multe persoane ranite! Doua dintre ele, incarcerate

ACCIDENT BALTATI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in localitatea ieseana Baltati. In accidentul rutier au fost implicate trei masini. In urma impactului a rezultat ranirea a trei persoane, iar doua sunt incarcerate. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de prim ajutor, dar si politistii rutieri. Momentan nu se cunoaste circumstantele in care s-a produs accidentul, dar nici starea de sanatate a victimelor. Vom reveni cu detalii. CITESTE STIREA ZILEI ==> EXCLUSIVITATE NATIONALA! Avem IMAGINI video! Olandezul pedofil care a ucis la Dambovita a facut o victima si la Iasi! A luat o fetita si a agresat-o SEXUAL! FOTO, VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...