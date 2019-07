Exclusiv! Accident GRAV la Iasi! Un tramvai a deraiat dupa un impact puternic - FOTO, LIVE VIDEO

WhatsApp Image 2019 07 11 at 09 46 14 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, in zona Palas, un accident grav s-a produs. Din primele informatii, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un tramvai. Impactul a fost unul extrem de puternic, ducand la deraierea tramvaiului. Momentan nu se cunosc cauzele producerii accidentului si nici cate persoane sunt ranite. La fata locului se deplaseaza mai multe echipaje ale politiei rutiere, dar si echipaje medicale. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...