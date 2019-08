EXCLUSIV! Accident intr-o comuna din Iasi. Copil prins sub un tractor

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident s-a produs astazi in comuna ieseana Costuleni. Un copil de 11 ani a fost prins sub un tractor. Din primele informatii la fata locului s-au prezentat din Detașamentul 1, o descarcerare grea cu trei subofițeri si din Detasamentul 2 o autospeciala dotata cu apa si spuma, un alt echipaj cu noua subofiteri si unul apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi. Doi tineri au fost raniti dupa ce s-au prabusit cu liftul Momentan nu se cunosc circumstantele in care s-a produs accidentul, dar nici starea de sanatate a copilului. Politistii prezenti la fata locului vor stabili cu exactitate cauzele. Copilul a fost transportat la spital. Revenim cu detalii Da ...