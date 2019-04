EXCLUSIV! Accident la Barnova. A daramat un stalp de inalta tensiune - FOTO

accident Barnova 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier s-a produs astazi, la Barnova. Din primele informatii ale reporterilor Buna Ziua iasi, soferul unui Kia, pe fondul unui carosabil ud, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in decor, unde a daramat un stalp de ianlta tensiune. Din fericire, soferul s-a ales doar cu o sperietura, neavand nevoie de mingrijiri medicale. La fata locului, s-a deplasat un echipaj de politie pentru a dirija circulatia in zona deoarece stalpul lovit era cazut pe un sens de mers. Pentru a lua masina implicata in accident, a fost necesara o platforma. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...