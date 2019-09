EXCLUSIV! Accident la Iasi! Un microbuz plin de calatori a taiat calea unui tramvai - FOTO

Accident rutier Gara 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc in municipiul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidenul rutier a fost implicat un microbuz ce transporta calatori, si un tramvai. Concret, microbuzul ar fi incercat sa efectueze o manevra de a vira spre dreapta, moment in care a intrat in coliziune cu un tramvai ce se deplasa regulamentar. Impactul nu a fost unul foarte puternic, iar din fericire, singurele pagube inregistrate au fost de ordin material. In urma impactului nu a rezultat ranirea vreunui pasager. La fata locului intervin oamenii legii care vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului rutier. ...