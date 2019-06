EXCLUSIV! Accident mortal intr-o localitate din Iasi! A intrat cu masina intr-un cap de pod - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Se pare ca in accidentul rutier au fost implicare trei masini, un autoturism Dacia MCV, un autoturism Dacia 1310 si o autoutilitare. Se pare ca victima, soferul din autoturismul Dacia 1310, nu a mai supravietuit. Stire initiala: In urma cu putin timp un accident rutier mortal a avut loc intr-o localitate din Iasi. Concret, in localitatea ieseana Manzatesti s-a produs un accident mortal. Din primele informatii obtinute de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca o masina ar fi intrat, din plin, intr-un cap de pod. Soferul ar fi murit pe loc. La fata locului s-au deplasat echipaje de la Politia Rutiera si un echipaj SAJ. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic si au declarat decesul. Nu se cunosc i ...