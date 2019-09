Exclusiv! Accident MORTAL la iasi! Un tanar a fost gasit decedat langa un BMW rupt intr-un copac - FOTO

Foto Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Azi noapte in jurul orei 00:30 un accident cumplit s-a petrecut la intersectia dintre Vladeni si Andrieseni. Un tanar de 21 de ani a fost gasit decedat langa un autoturism BMW care a intrat intr-un copac. Cel mai probabil din cauza vitezei excesive s-a ajuns la aceasta tragedie. Tanarul se afla singur in masina. Poltistii ieseni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Tragedie in doua familii din Iasi! Un barbat a murit in spital, iar altul este in stare extrem de grava! Totul in urma a doua accidente stupide Revenim! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...