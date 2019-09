EXCLUSIV! Accident rutier, cu o victima, in Iasi - FOTO

accident Cozmesti2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, in localitatea ieseana Cozmesti. Un sofer in varsta de 72 de ani a pierdut controlul volanului, la intrarea in localitate, intr-o curba deosebit de periculoasa, si a intrat in indicatorul de curba deosebit de periculoasa. Accident surprins de camerele de supraveghere, la Voinesti. A oprit sa faca stanga si a fost proiectat intr-o alta masina - VIDEO Din indicator, masina a ricosat intr-un gard al unei locuinte. In urma accidentului, sotia barbatului a suferit rani usoare si nu a avut nevoie de interventia medicilor. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...