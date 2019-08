Exclusiv! Accident rutier cu o victima in Podu Ros! A traversat prin loc nepermis - FOTO

Accident rutier Podu Ros 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc in municipiul Iasi, in zona Podu Ros. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, accidentul rutier s-a soldat cu ranirea unei persoane. Accidentul s-a produs din cauze unei traversari prin loc nepermis. O femeie a traversat prin loc nepermis, moment in care un autoturism a acrosat-o. La fata locului a intervenit, initial, motocicletele de prim ajutor ale SMURD, ulterior facandu-si aparitia si echipajele medicale. Politistii rutier vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Femeia este stabila si constienta si va fi transportata la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului '' ...