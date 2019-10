Exclusiv! Accident rutier cu o victima la Valea Lupului! A fost acrosat pe trecerea de pietoni

Accident Valea Lupului Sursa foto Radar Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei dimineti, un accident rutier a avut loc in Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, accidentul ar fi avut loc in Valea Lupului si s-a soldat cu ranirea unei persoane. Concret, un autoturism ar fi acrosat un pieton care se angajase in traversarea drumului pe trecerea de pietoni. La fata locului au intervenit politistii rutieri, dar si un echipaj de prim ajutor. Momentan nu se cunoaste cu exactitate starea de sanatate a persoanei ranite, si nici cauzele care au dus la producerea accidentului. Vom reveni. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...