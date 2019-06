Exclusiv! Accident rutier cu victima la Iasi! Au fost implicate doua masini - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la Iasi, in zona Visoianu. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca accidentul s-a soldat cu ranirea unei persoane. Concret, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, un autoturism marca Dacia 1300 si un autoturism marca Nissan. Din cate se pare, batranul, in varsta de 60 de ani, care conducea Dacia a intrat in SUV. In urma impactului, Nissanul a intrat in sant. Soferul Daciei 1310 a fost ranit, dar starea lui de sanatate nu este una grava. La fata locului intervin politistii rutieri si un echipaj de prim ajutor. Politistii vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Daca ti-a placut ...