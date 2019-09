EXCLUSIV! Accident rutier cu victime in zona CUG

Accident Capat CUG 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva minute, in capat CUG s-a produs un accident rutier. Un sofer de taxi care incerca sa intre pe o strada blocata de masini parcate si de o alta coloana de autovehicule care asteptau culoarea verde a semaforului pentru a porni, a fost lovit de un pieton. Desi pare ireal la prima vedere, un barbat s-a izbit puternic in Loganul taximetristului. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale, o echipa a Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi preluandu-l imediat. Politistii se afla la fata loculului. EXCLUSIV! Accident rutier in Valea Adanca. Doua autovehicule implicate - FOTO Accident rutier grav intre doua autoturisme. Sapte persoane au fost ranite Daca ti-a placut artic ...