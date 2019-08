Exclusiv! Accident rutier grav in Harlau! A intrat cu masina intr-un cap de pod

FOTO Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, in jurul orei 5:30, a avut loc un accident rutier grav in Satul Parcovaci din Harlau. Concret, soferul autoturismului marca Seat Leon a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie si un echipaj medical. Soferul se afla in coma. In autoturism se mai afla o persoana, dar nu a fost gasita la fata locului. Un barbat in varsta de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost victima unui accident rutier. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, soferul are o politrauma, un traumatism cranio cerebral sever, se afla in coma ...