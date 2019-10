Exclusiv! Accident rutier GRAV in judetul Iasi! Patru persoane ar fi decedat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Potrivit unor surse, cele patru persoane din autoturismul marca Opel ar fi decedat. NOTA: Informatii privind decesul celor patru persoane nu sunt momentan confirmate de autoritati Veste fulgeratoare, primita aseara! Rodiana a murit, cand toti credeau ca s-a vindecat de cancer. Ce a ucis-o pe frumoasa adolescenta pentru care s-au rugat mii de oameni UPDATE: In accidentul rutier au fost implicate doua masini. Un autoturism marca Opel si un autoturism marca Jaguar. In autoturismul marca Opel se aflau patru persoane. Din informatiile aflate in exclusivitate de reporterii BZI reiese faptul ca, din autoturismul marca Opel toate persoanele sunt in stare grava, inconstiente, incarcerate. Conform martorilor, autoturism ...