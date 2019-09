EXCLUSIV! Accident rutier grav intre o motocicleta Honda si un BMW - FOTO

Sursa foto facebook com groups radar iasi oficial google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui moment de neatentie, pe Sos. Stefan cel Mare din municipiul Iasi, soferul unui autoturism BMW a acrosat o motocicleta. Motocicleta era condusa de un tanar de 25 de ani care circula dinspre str. Sararie catre Carlig. In urma impactului motociclistul a fost ranit grav, fiind transportat la UPU Sf. Spiridon, la Terapie intensiva. Nu se cunosc detalii privind diagnosticul. Conducatorul auto a fost testat alcoolscopic rezultatul fiind negativ. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...