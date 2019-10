Exclusiv! Accident rutier grav la Iasi - UPDATE / FOTO

accident Pasarela Nicolina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Conform informatiilor obtinute de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, in accidentul rutier au fost implicate doua masini, un autoturism marca Audi si un autoturism marca Skoda Fabia. Stire initiala: In urma cu putin timp, un accident rutier grav s-a produs in Iasi, pe Pasarela Nicolina. Momentan nu se cunosc motivele care au dus la producerea accidentului si nici cate masini sunt implicate. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj al politiei. Traficul in zona este blocat. EXCLUSIV! Accident rutier in zona CUG. Un tanar a fost grav ranit dupa ce un autoturism l-a lovit in plin - FOTO / VIDEO Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, ...