Exclusiv! Accident rutier grav pe Bulevardul Primaverii. O femeie a fost acrosata pe trecerea de pietoni

In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in Iasi, pe Bulevardul Primaverii. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, o femeie in varsta de 50 ani, a fost accidentata pe trecerea de pietoni. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical si un echipaj al politiei. Din cate se pare starea femeii este foarte grava, fiind resuscitata de echipajul medical. Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Un tanar fara experienta a intrat intr-o masina de politie - FOTO Revnim cu detalii