EXCLUSIV! Accident rutier in Iasi. A lovit o persoana cu masina si a fugit de la locul accidentului - FOTO

Un accident rutier s-a produs azi-noapte in Iasi, in jurul orei 03.00. Un tanar a lovit cu masina o persoana si a fugit de la locul accidentului. Victima, care a suferit rani usoare, a fost transportata la spital. Din primele informatii obtinute de reporterii Buna Ziua Iasi, de la victima, soferul ar fi fost un tanar aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Vom reveni cu amanunte