EXCLUSIV! Accident rutier in Iasi. Au fost implicate doua autoturisme - FOTO

In urma cu putine momente, un accident rutier a avut loc in Iasi, in cartierul Tatarasi, in intersectia dintre strazile Vasile Lupu si Dr. Savini. In accident au fost implicate doua autoturisme. Din primele informatii obtinute de reporterii Buna Ziua Iasi, soferul unui microbuz nu a acordat prioritate si a lovit un autoturism VW. Vom reveni cu amanunte