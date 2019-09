Exclusiv! Accident rutier in Iasi soldat cu o victima - FOTO / VIDEO

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva minute in satul Dumbrava, comuna Ciurea din Iasi s-a produs un accident rutier. In urma impactului o persoana a fost ranita usor. Doua autoturisme au fost implicate in accident. Din cate se pare este vorba de o coliziune fata-spate dupa ce un sofer nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Revenim cu detalii Exclusiv! Un alt teribilist la volanul unui BMW a facut prapad noaptea trecuta! A intrat intr-o depasire riscanta si a lovit doua masini in plin! O tanara mireasa a murit in timp ce mirele o astepta la altar. Povestea devastatoare a unui eveniment fericit cu sfarsit tragic - FOTO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...