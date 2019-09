Exclusiv! Accident rutier in municipiul Iasi! Ce s-a intamplat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs pe raza municipiului Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, accidentul s-a produs pe strada Aurel Vlaicu. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Un autoturism ar fi incercat sa vireze spre stanga fara sa se asigure, moment in care a fost de un alt autoturism care circula regulamentar. Din fericire, singurele pagube inregistrate au fost de ordin material. Nicio persoana nu a fost ranita. CITESTE STIREA ZILEI ==> EXCLUSIV! Accident GRAV la Iasi! Sunt mai multe persoane ranite! Trei dintre ele, incarcerate Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...