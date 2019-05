Exclusiv! Accident rutier in municipiul Iasi! Un taximetrist a lovit un tanar

Foto arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc in municipiul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca accidentul rutier a avut loc in Piata Unirii din Iasi. Concret, un sofer care conducea o masina echipata taxi ar fi acrosat un tanar ce se afla pe o trotineta. Momentan nu se cunosc mai multe detalii sau starea de sanatate a tanarului. Politistii rutier ajunsi la fata locului vor stabili cu exactitate cine este vinovat de producerea accidentului. Un echipaj de prim ajutor se afla la fata locului. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...