EXCLUSIV! Accident rutier in zona CUG. Un tanar a fost grav ranit dupa ce un autoturism l-a lovit in plin

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, in zona capat CUG s-a produs un accident rutier. Din primele informatii se pare ca, un tanar a fost lovit puternic de un autoturism in timp ce se angajase intr-o traversare prin loc nepermis. Acesta s-a lovit puternic in zona capului. Un echipaj medical apartinand Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Iasi (SMURD IASI) au intervenit imediat pentru a-i oferi primul ajutor. Ulterior acestia l-au transportat la o unitate medicala. Exclusiv! Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Iasi s-a sinucis! Avea o afacere care mergea ca unsa, dar ceva l-a determinat sa se arunce de la etaj Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...