EXCLUSIV! Accident rutier in zona Pasajului Nicolina - FOTO

In urma cu cateva minute, in zona Pasajului Nicolina a avut loc un accident rutier. Ambele masini implicate au fost avariate in zona frontal-laterala, cel mai probabil impactul producandu-se in urma unui viraj. Momentan nu se cunosc informatii in legatura cu starea persoanelor implicate. Se recomanda evitarea Bulevardului Nicolae Iorga din cauza faptului ca traficul este blocat. Revenim cu detalii