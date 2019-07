Exclusiv! Accident rutier la Iasi. A fost implicat un biciclist - UPDATE/ FOTO

accident 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Biciclistul se afla in stare de ebrietate. Din spusele martorilor se pare ca nu ar fi fost lovit de nicio masina. La fata locului, politistii impreuna cu criminalistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Stire initiala: In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe Bulevardul CA Rosetti . Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidentul rutier a fost implicat un biciclist si o masina. Momentan nu se cunoaste starea de sanatate a persoanelor implicate in accident si nici cauza producerii acestuia. La fata locului se deplaseaza un echipaj SMURD si un echipaj SAJ. Daca ti-a placu ...