Exclusiv! Accident rutier la Iasi. A fost implicat un copil. Soferul vinovat a fugit de la fata locului - FOTO

UPDATE: Din primele informatii, pe care reporterii cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca ar fi vorba despre un copil in varsta de 14 ani. Acesta a fost lovit de catre soferul unui autoturism. Copilul se afla pe bicicleta. Soferul autoturismului a fugit de la fata locului. Stire initiala: In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in Iasi, cartierul Podu Ros. Momentan nu se cunosc motivele care au dus la producerea accidentului si nici daca exista vreo victima. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj al politiei. Revenim cu detalii.