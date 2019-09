Exclusiv! Accident rutier la Iasi. A fost implicat un pieton

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in Iasi, in apropiere de Casa Modei. Conform informatiilor obtinute de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, a fost implicat un pieton. Momentan nu se cunosc motivele producerii accidentului. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj de politie. Exclusiv! Accident MORTAL la iasi! Un tanar a fost gasit decedat langa un BMW rupt intr-un copac - FOTO Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier iasi casa modei pieton ...