EXCLUSIV! Accident rutier la Iasi! A fost implicat un tramvai - FOTO

In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc la Iasi. Din primele informatii, in accidentul rutier produs pe Pod Nicolina, a fost implicat un tramvai si un autoturism marca BMW. Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar la fata locului intervin politistii rutieri. Momentan nu se cunosc cauzele producerii accidentului, dar in urma unei anchete, se vor stabili. Traficul din zona se desfasoara cu dificultate.