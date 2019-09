Exclusiv! Accident rutier la Iasi! A intrat cu masina intr-un gard - FOTO, VIDEO

Accident Rapa Galbena 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in sensul giratoriu din zona Rapa Galbena. Soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat a intrat intr-un gard care delimiteaza trotuarul de carosabil. Soferita, Mazurchievici Dana Florian, afirma ca s-ar fi ferit de o masina care circula haotic si din aceasta cauza ar fi intrat in gard. Din fericire nu exista nicio victima, dar masina este serios avariata. La fata locului se afla politistii locali. Autoritatile vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...