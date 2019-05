Exclusiv! Accident rutier la Iasi. Au fost implicate doua autoturisme - FOTO

accident apropiere metro 12 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei dimineti, un accident rutier s-a produs in Iasi, pe Drumul European, in apropiere de Metro. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Concret, soferul autoturismului marca Audi care venea dinspre Uricani, ajuns in sensul giratoriu cu Drumul European nu a acordat prioritate si a intrat in autoutilitara, aceasta rasturnandu-se. Din fericire, accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, nicio persoana nu a fost ranita. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. La fata locului s-a deplasat un echipaj al politiei. ...