Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Un taximetrist nu prea a tinut cont de indicatoare - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc la Iasi. Din cate se pare, accidentul rutier s-a produs pe strada Eternitatea, iar vina ar fi taximetristului care, desi avea client, nu a respectat absolut niciun indicator. Aviz favorabil pentru UBER! LEGEA trece in Parlament Razvan Cuc, dupa adoptarea OUG pe ridesharing: Acum concurenta este libera Conform martorilor, taximetristul era grabit si a omis sa opreasca la semnul stop, intrand in coliziune cu au autovehicul care se deplasa regulamentar. Din cate se pare, taximetristul transporta si un client. Sursa foto: Luca S/ Radar Iasi Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...