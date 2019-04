Exclusiv! Accident rutier la Tomesti! Au fost implicate trei autoturisme - FOTO

Accident rutier 3 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Soferul autoturismului marca Volkswagen venea din directia Tomesi, a intrat intr-o depasire fara sa se asigure, iar la un moment dat a acrosat un autoturism marca BMW care circula regulamentar. In urma impactului, din inertie, autoturismul Volkswagen a intrat intr-un alt autoturism. In urma producerii accidentului a rezultat ranirea usoara a unei persoane. Politistii prezenti la fata locului vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Stire initiala: In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in localitatea ieseana Tomesti. La fata locului se deplaseaza un echipaj medical si politistii rutieri. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, ...