EXCLUSIV! Accident rutier Mortal la Iasi! Un tanar de 22 de ani nu a mai avut nicio sansa!

Aseara, un tanar in varsta de 22 de ani, se deplasa pe DE 583 pe bicicleta, in zona localitatii Budai. La un moment dat, a vrut sa vireze stanga fiind lovit in plin de soferul unui autoturism marca VW Golf. Accident rutier in Iasi. Un biciclist a fost lovit de un autoturism- UPDATE / FOTO In urma impactului, tanarul a intrat in stop cardio respirator, iar in ciuda eforturilor medicilor a fost declarat decesul. In cauza, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Soferul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice.