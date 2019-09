EXCLUSIV! Aceasta decizie arunca in aer justitia romana! Statul bun de plata! Dupa o achitare bomba, un director din Iasi cere daune de peste 100.000 de euro

bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un functionar public le cere judecatorilor sa oblige statul roman la plata unor despagubiri in valoare de peste 550.000 de lei • Bogdan Paduraru a fost acuzat de procurorii DNA Iasi de abuz in serviciu si fals intelectual • In urma procesului penal, judecatorii au considerat ca acesta este nevinovat Dosar incendiar, pe masa judecatorilor ieseni! Magistratii din cadrul Tribunalului Iasi vor fi nevoiti sa decida daca statul roman trebuie sa achite despagubiri si cuantumul acestora, dupa un dosar ratat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Astfel, fostul director interimar al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Iasi, Bogdan Laurentiu Paduraru, le cere magistratilor ...